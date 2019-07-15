18 раз привлекался к ответственности: водитель разбившегося автобуса отправлен в СИЗО
Водитель автобуса, который перевернулся на трассе в Башкирии, задержан. В момент аварии в салоне находилось 39 туристов. Все они жители Набережных Челнов, которые возвращались с туристического сплава домой. По последним данным, 6 человек погибли, около 30 пострадали. Выяснилось, что водитель уже 18 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.
Эксперты ФСБ и Следственного комитета после выемки документов осматривают условия работы одного из крупнейших пассажирских перевозчиков Татарстана. В компании "Альтекс" — 138 единиц техники.
Здесь уверяют, что автобусы проходят регулярные технические проверки. Водители – медицинский осмотр перед выездом. Серьёзных нареканий на водителя, попавшего в ДТП за год его работы в компании не поступало.
"За рулем был водитель первого класса, нареканий не было. Ну, одно небольшое нарекание по поводу неосторожности было в прошлом году, за что он понес наказание", — рассказал Ильдар Фахразиев, генеральный директор автотранспортного предприятия "Группа компаний "Альтекс".
Зато у правоохранительных органов к водителю есть вопросы. Как выяснилось, ранее он уже 18 раз привлекался к ответственности за превышение скорости.
Авария произошла недалеко от поселка Старые Ирныкши Архангельского района Башкортостана. Дорога ровная. Несоблюдение скоростного режима — одна из версий ДТП.
Автобус выехал из деревни Мендегулово Бурзянского района. 40 человек возвращались со сплава по реке Белой в Набережные Челны.
В какой-то момент водитель не справился с управлением на скользкой дороге во время дождя, машину развернуло и опрокинуло в кювет на крышу. В результате ДТП шестеро человек погибли на месте. Как уверяет сам водитель причиной аварии стала непогода.
"Юзом пошла машина. Ехала-ехала и вбок ушла. Не успели даже испугаться, как всё произошло", — рассказал Ленар Габрахманов, пострадавший.
Большинство пассажиров еще находятся в шоковом состоянии. Власти уже готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
"Делайте всё, чтобы было по-человечески. Я так понимаю, что наши соседи из Татарстана тоже занимаются вопросом. Если надо помочь вывезти погибших, мы поможем", — сообщил Радий Хабиров, врио главы Башкирии.
В списке пострадавших — 30 человек, 10 находятся в больницах. Состояние одного из пациентов врачи оценивают, как тяжёлое.
"У всех поступивших понадобилось и зашивать раны и обрабатывать. У них небольшие раны, состояние удовлетворительное", — дополнил Альберт Абдуллин, старший врач больницы № 21 Уфы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В настоящее время водитель автобуса задержан и помещён в изолятор временного содержания.
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