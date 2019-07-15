Погибший пилот Никитин в последнем интервью откровенно рассказал о проблемах авиации

В понедельник, 15 июля, комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к расследованию крушения легкого вертолета Robinson в Подмосковье. ЧП произошло накануне в районе Солнечногорска. В результате жесткой посадки погибли два опытных авиаинструктора. Пилот упавшей машины дал интервью нашей программе накануне гибели. О чем он тогда рассказал и что говорят сейчас об аварии следователи?

Обломки фюзеляжа разбросаны на несколько метров, лопасти выгнуты дугой, кабина серьезно повреждена. Вертолет Robinson рухнул в поле в солнечногорском районе Подмосковья. В машине были два человека: пассажир и пилот Игорь Никитин. Оба погибли.

"Всякое бывает" и добавил: "никто не застрахован" — так философски Игорь Никитин ответил на вопрос о том, боится ли он летать. Это последнее интервью легендарного пилота, записанное накануне его гибели. К президенту Объединенной Федерации сверхлегкой авиации России съемочная группа ВГТРК приехала как к эксперту обсудить безопасность коммерческих перелетов на парапланах, дельтапланах. О проблемах в отрасли Игорь Валентинович всегда говорил откровенно:

— Наверное, процентов 90 не парапланов, а легких воздушных судов, которые зарегистрированы в реестре гражданской авиации, летают без сертификатов летной годности, потому что регулятором созданы такие условия, когда получить этот сертификат стало невозможным.

В Следственном комитете по факту жесткой посадки вертолета уже возбудили уголовное дело.

"В настоящее время следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых — ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Расследование уголовного дела продолжается", — рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

От спортсмена-дельтапланериста до доктора технических наук: Игорь Никитин автор сотни научных работ и более сорока лет в небе. Его общий налет — свыше двух тысяч часов. В 2012 году Никитин несколько месяцев тренировал Владимира Путина перед полетом со стерхами. Обучал начинающих пилотов и как преподаватель в специализированном ВУЗе, и как практик.

"Очень больно терять друзей, коллег, тех, кто ведет за собой массу специалистов, которые развивают нашу отрасль", — поделился первый вице-президент Объединенной федерации спорта сверхлегкой авиации России Сергей Минигулов.

Уже установлена личность и второго погибшего в катастрофе — это летчик Олег Чернигин, с Никитиным они были друзьями. Для расследования причин трагедии в Межгосударственном авиационном комитете сегодня сформировали специальную комиссию.