В Великом Новгороде нашли древнюю берестяную грамоту с тремя словами

В Великом Новгороде на раскопках найдена берестяная грамота первой половины XII века, сообщает "Интерфакс".

Письмена обнаружены вблизи кремля, в историческом центре города. Троицкий раскоп — базовый для работы археологической экспедиции. В пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника заявляют, что грамота сохранилась полностью, но содержит всего три слова.

Однако, археологи не уточняют, какие именно эти слова.

Исследования на Троицком раскопе продолжаются, а данная находка на нем стала уже 1115-й по счету.

Троицкие раскопы несколько десятилетий являются источником уникальных находок. 1 июля здесь обнаружили другую берестяную грамоту XII века.

Научный руководитель Новгородской археологической экспедиции академик РАН Валентин Янин полагает, что новгородская земля, вероятно, содержит около 20 тысяч таких "писем из глубины веков".