Король преступного мира за решеткой: суд арестовал Олега Шишканова
В Москве арестован криминальный авторитет Олег Шишканов, известный по кличке Шишкан — человек, заметный в криминальном мире, обладающий колоссальным авторитетом. В его владении был известный футбольный клуб. А попасть к нему за праздничный стол мечтали многие.
Разглядеть предполагаемого лидера российского криминалитета Олега Шишканова в человеке, которого доставили в Басманный суд, можно исключительно на этих кадрах: за пару секунд авторитетный бизнесмен проходит под конвоем внутрь здания. В зале заседаний он предстает уже с капюшоном на голове, отвернувшись к стене.
Олега Шишканова сотрудники ФСБ и МВД задержали в собственном доме. Весь день в особняке работали следователи.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России во взаимодействии с ГУУР МВД России и ФСБ России на территории Московской области задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов — Шишкан. По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи", — сообщает Следственный комитет России.
Татьяну Сидорову похитили вместе с семьей в феврале 2012 года. Следы борьбы и кровь в ее квартире указывали на то, что совершено преступление.
"Драгоценности все на месте оказались, все было на месте — телефоны, ключи", — вспоминает Татьяна Матвиенко, племянница Татьяны Сидоровой.
Пропавшая семья не найдена до сих пор. О деталях причастности авторитетного бизнесмена Олега Шишканова к этому преступлению пока известно немного. Он знаменит совсем другими делами. По оперативным данным, именно раменский бизнесмен недавно стал лидером преступного мира России после того, как другой вор в законе — Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой — отправился за решетку.
"Я вполне допускаю, что сегодня он бизнесмен благополучный, но его избрали лидером всех группировок РФ. Давайте так говорить: такой вариант вполне возможен", — объясняет Владимир Калиниченко, бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР.
Олег Шишканов сегодня фигура известная — подмосковные "элиты" утверждают, что криминальный авторитет действительно "легализовался". Негласно его называют хозяином подмосковного футбольного клуба "Сатурн". В последние годы Шишканов полюбил публичные мероприятия. В Интернете есть многочисленные видео с шикарных мероприятий, организованных им для многочисленных гостей. На сцене меняют друг друга звезды эстрады: Любовь Успенская, Александр Серов, Вячеслав Добрынин.
По кадрам личной хроники, становится понятно, что Олег Шишканов и его друзья любят гулять на широкую ногу. Импозантно одетый, в дорогом костюме и галстуке — так он создавал себе имидж. Сегодня облик негласного короля преступного мира поменялся. Да и шикарные столы и вечеринки теперь недоступны. Ближайшие два месяца Шишканов проведет в СИЗО — так решил суд.
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