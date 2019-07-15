Молния убила пастуха и лошадь в Башкирии

Непогода в Башкирии наделала много бед. Порывистый ветер оставил без электроэнергии семь сел в Дюртилинском районе. Без света остались села Байгильды, Казы-Ельдяк, Турбек, Ельдяк, Сабанаево, Баргата и Бадраково. У деревни Казы-Ельдяк ремонтники обнаружили тело пастуха и его лошади.

Лошадь и наездник были убиты, предположительно, ударом молнии, сообщает РИА Новости.