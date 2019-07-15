Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает The Virginian-Pilot со ссылкой на местную полицию, трагедия произошла вечером 14 июля. 55-летнего Уитакера сбил автомобиль, олимпийский чемпион 1984 года от полученных травм скончался на месте.

Напомним, Пернелл завершил карьеру в 2001 году. На профессиональном ринге Уитакер провел 46 боев, в которых одержал 40 побед, 17 – нокаутом. У него остались жена и пятеро детей.