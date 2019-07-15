У группы "Альфа" новый командир

Начальником спецподразделения ФСБ "Альфа" временно назначен полковник Кирилл Курносов. Он был заместителем уволенного Валерия Канакина. Курносов участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, освобождал заложников в Беслане в 2004 году. Окончательное решение о назначении начальника "Альфы" примет президент России Владимир Путин по представлению директора ФСБ Александра Бортникова.

Отставка Канакина и назначение Курносова не связано с задержанием по подозрению в разбое ряда офицеров ФСБ, считает почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. По мнению Гончарова, увольнение Валерия Канакина не связано с уголовным делом о разбое нескольких сотрудников "Альфы". У Канакина закончился контракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Алексея Филатова. Назначение также состоялось до "известных событий", добавляет Сергей Гончаров.

Московский гарнизонный военный суд в начале июля 2019 года отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в особо крупном размере. Еще двое бойцов спецподразделения были отправлены под домашний арест.

Ранее сообщалось, что были задержаны шесть сотрудников ФСБ России — три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", два офицера управления "К", а также сотрудник Академии ФСБ. Все они подозреваются в организации нападений на предпринимателя, который принес в один из банков для внесения на депозит 136 миллионов рублей.

Действовавшие, предположительно, по наводке сотрудника банка, сотрудники ФСБ отобрали у предпринимателя деньги. Они сослались на то, что это якобы черный нал. Видимо, для того, чтобы его обелить, сотрудники банка и ФСБ поделили отобранные миллионы между собой.