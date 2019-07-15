Яшина обвинили в использовании служебного положения

Кандидат в депутаты Мосгордумы от ПАРНАС Михаил Конев обнаружил, что глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах в МГД по избирательному округу №45.

15 июля Михаил Конев обнародовал видео, в котором обвинил Илью Яшина в "неоднократном использовании преимуществ должностного положения". На официальном сайте совета депутатов округа Красносельский размещены ссылки на личные социальные сети Яшина и его канал на YouTube. Там глава муниципального округа регулярно публикует агитационные ролики и рассказывает о своей избирательной кампании, сообщает агентство городских новостей "Москва". Переходы с городского сайта на личный канал Яшина зафиксированы на видео.

"Ресурс создан и содержится на средства из бюджета района. Он создан исключительно с целью освещения деятельности муниципального совета, на нем запрещена любая реклама — коммерческая и политическая", — заявил глава Красносельского округа Михаил Конев.

По словам Конева, он обратился в окружной избирком с жалобой, в которой просит отказать Илье Яшину в регистрации на основании подпункта 11 пункта 20 статьи 37 "Избирательного кодекса города Москвы" в связи с неоднократным использованием преимуществ должностного положения.

Баллотирующийся в Мосгордуму по 45 округу глава московского Красносельского округа Илья Яшин заявил 15 июля, что окружной избирком официально отказал ему в регистрации кандидатом на выборах. Основание: превышение брака в подписных листах. Все попытки Яшина оправдаться были отвергнуты.

Яшин отметил, что снимают его с выборов за ролики на YouTube.

"Якобы я незаконно ссылался на сайте муниципального округа на свои видео, что комиссия расценила как использование административного ресурса, — пояснил добавил Яшин. — При этом, например, за кандидатов "Единой России" чиновники расклеивают агитационные плакаты в торговых сетях, а советники управ собирают подписи".

15 июля усилены меры безопасности на Трубной площади в Москве. Здесь проходит несанкционированный митинг против снятия ряда кандидатов с выборов в Мосгордуму. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день для голосования.