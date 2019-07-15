Обвиняемым в убийстве 93-летней сотрудницы Мариинки грозит 20 лет колонии

Прокуратура в Петербурге в рамках прений сторон по делу об убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной потребовала осудить на 20 лет колонии обвиняемую Галину Гусейнову, для второго фигуранта дела — Размика Акобяна — государственное обвинение запросило 7,5 года лишения свободы.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в городском суде северной столицы, отметив, что третий фигурант уголовного дела, Сеник Нароян, скончался в начале июля в конвойном помещении горсуда сразу после того, как присяжные признали троих фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено после того, как 21 ноября 2017 года в квартире одного из домов по Варшавской улице Петербурга было обнаружено тело Мациной.

Следствие пришло к выводу, что к ее убийству причастны двое граждан Армении — Размик Акобян и Сеник Нароян, а также работница одной из благотворительных общественных организаций Галина Гусейнова, которая трудилась сиделкой у пожилой женщины. Все трое были задержаны, а вскоре арестованы.

По мнению правоохранительных органов, криминальное трио проникнув в квартиру, пытали, а затем задушили Мацину, похитив банковскую карту, а также не менее 130 тысяч рублей.