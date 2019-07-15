Смертельный массаж: на теле женщины следователи нашли следы многочисленных уколов
Вызвали скорую, но смерть наступила слишком быстро. Трагедия произошла в одном из медицинских центров Москвы, где посетительница неожиданно умерла прямо на массажном столе. Данные противоречивые: одни говорят — почувствовала себя плохо до начала сеанса, другие уверены, что загадочный приступ случился во время процедур. Еще одна странная деталь — многочисленные следы от уколов на теле и лице.
В социальных сетях можно найти десятки фотографий и селфи покойной Элины Бабичевой. 30-летняя женщина много экспериментировала со своей внешностью: увеличила губы, сделала ринопластику. Элина ценила искусство косметолога. Пилинг, массажи, биоревитализация — к этим процедурам она прибегала постоянно. Известно, что за несколько дней до смертельного массажа в медцентре на Кастанаевской улице она посетила другой салон. Какой — это еще предстоит выяснить следствию. После предварительных внешних исследований сделан один вывод: тело покойной испещрено следами уколов.
"При осмотре в области лица и туловища девушки обнаружены многочисленные точечные раны, схожие с уколами медицинской иглой. По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе опроса медицинский работник, арендующий кабинет в данном учреждении сказала, что девушка пришла на массаж лица, и другие процедуры не проводились", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя.
Элина Бабичева умерла 14 июля на массажном столе в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице. Сотрудники центра объясняют: во время массажа лица у пациентки начались судороги, пошла пена изо рта. Скорая помощь приехала, когда женщина уже скончалась.
Медики говорят об этом случае осторожно. Нужны заключения судмедэкспертов, анализы крови. Смерть могла наступить из-за аллергической реакции, но нельзя исключать ситуации, не связанные с массажем. Например, у Элины мог случиться инсульт или приступ эпилепсии.
Администратор клиники сообщил родственникам, что 14 июля у Элины были подозрительно расширены зрачки. Родная тетка Элины говорит, что это клевета.
"Она не пьет, не курит, таблетки не принимает, проблем не было. Девочка целеустремленная. Работа да работа", — утверждает Динара, тетя погибшей.
Отец Элины узнал о трагедии утром. Он гордился дочерью, которая делала карьеру в одном из банков и вела здоровый образ жизни.
"Вела здоровый образ жизни, занималась спортом. Только на новый год могла шампанское выпить", — утверждает отец девушки.
Из массажного кабинета в злополучной клинике уже изъяли препараты для экспертизы. Проверяют и наличие лицензий на проведение подобных услуг. Неизвестно также, насколько быстро вызвали скорую помощь. Проверка осложнена тем, что в массажном кабинете не было камеры видеонаблюдения.
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