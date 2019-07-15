Предложение Москвы об освобождении украинских моряков остается в силе

Предложение об условиях освобождения из-под стражи задержанных в Керченском проливе украинских моряков остается в силе.

Об этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Дипломат подчеркнула, что до сих пор МИД РФ не получил ответа на свое предложение от Киева, если не считать негативной реакции украинского внешнеполитического ведомства и сообщения президента Владимира Зеленского, что с ним никто не координировал выработку ответа на предложение Москвы.

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские морские пограничники задержали с применением оружия украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Корабли и экипаж в составе 24 человек, были арестованы.

Москва посчитала, что речь идет об осознанной провокации, так как Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В ответ Украина обвинила Россию в нарушении Конвенцию ООН по морскому праву и двустороннему договору о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля 2019 года Киев обратился в Международный трибунал ООН по морскому праву, который вынес вердикт о том, что Москва должна освободить украинских военных моряков. Россия считает, что данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента".