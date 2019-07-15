В Лене у Якутска найдено тело седьмого погибшего

Семь человек, в том числе трое детей, погибли во время купания в Лене. 11 человек отдыхали на одном из ленских островов у Якутска. Оставшись без внимания взрослых, трое детей стали тонуть и звать на помощь.

Двоих детей удалось достать из воды, еще один ребенок и четверо взрослых при попытке их спасения пропали без вести, сообщила пресс-служба МЧС России по Якутии. При проведении реанимационных мероприятий на суше двух детей спасти не удалось. Тела ребенка и троих взрослых удалось обнаружить спасателям позже ниже острова Пономарев по течению.

Следственный комитет Якутии проводит проверку после гибели отдыхавших.