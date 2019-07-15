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15 июля 201923:20

Семин об игре с "Рубином": нам не хватило эмоций, которые были в матче с "Зенитом"

fclm.ru

В матче первого тура российской премьер-лиги "Локомотив" на поле домашней "РЖД Арены" сыграл вничью с "Рубином" – 1:1. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Нам не хватило эмоций, которые были в матче с "Зенитом", – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Как мы ни пытались поднять эмоциональный фон на более высокий уровень, ничего не получилось".

Также Семин прокомментировал гол полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии, который этим летом перешел в стан казанцев из "Локомотива": "так всегда бывает. Когда футболист уходит в другую команду, он обязательно забьет бывшей".

Напомним, во втором туре чемпионата России подопечные Юрия Семина 21 июля примут "Тамбов", а "Рубин" в тот же день на выезде сыграет с московским "Динамо".

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