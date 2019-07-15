Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе. Такая информация появилась в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в понедельник, 15 июля.

Трамп объявил о назначении Эспера исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как главный кандидат на этот пост Патрик Шанахан взял самоотвод в конце июня. Шанахан исполнял обязанности главы министерства обороны США в связи с отставкой Джеймса Мэттиса с января текущего года.

Согласно процедуре утверждения на пост главы министерства обороны, лицо, которое находится в статусе исполняющего обязанности, не может занять должность министра. В связи с этим новым исполняющим обязанности главы Пентагона временно станет министр ВМС США Ричард Спенсер, передает ТАСС.