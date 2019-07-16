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16 июля 201900:05

Обвиняемый в хищении почти двух миллиардов рублей Мазуров обжалует свой арест

Обвиняемый в хищении почти двух миллиардов рублей Мазуров обжалует свой арест

Владелец "Нового потока" Мазуров обжалует свой арест. Ранее суд на два месяца отправил бизнесмена в СИЗО по подозрению в крупном мошенничестве. По данным следствия, предприниматель похитил у Сбербанка свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Защита просила отпустить обвиняемого под залог.

Руководство Антипинского нефтеперерабатывающего завода, которым ранее владел Мазуров, также подало на бизнесмена заявление о мошенничестве, передает телеканал "Россия 24".

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