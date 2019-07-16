Джонсон и Хант схлестнулись в последнем раунде дебатов

В Великобритании прошли финальные дебаты двух кандидатов на пост премьера. Это бывший глава МИД — Борис Джонсон и нынешний — Джереми Хант. Касательно главного камня преткновения – Brexit — оппоненты все так же придерживаются кардинальных мнений.

Джонсон настаивает на том, что необходимо ориентироваться на дату 31 октября. В противном случае Королевство ждет жетский Brexit. Джереми Хант это мнение не разделяет.

Говорили и о внешней политике, передает телеканал "Россия 24". Джонсон заявил, что не стал бы поддерживать Штаты, если бы те начали военную кампанию в отношении Ирана. По мнению Ханта, ни США, ни Иран к войне не стремятся.

Дебаты организовала газета Sun. Затем состоялось общепартийное голосование: консерваторы должны определить, кто станет новым лидером партии, а значит, и премьер-министром Великобритании. Имя победителя будет объявлено 23 июля.