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16 июля 201901:40

Кому повезёт? "Яндекс.Такси" договорилась о покупке новых активов

Кому повезёт? "Яндекс.Такси" договорилась о покупке новых активов

"Яндекс.Такси" покупает активы одного из крупнейших российских агрегаторов — группы компаний "Везёт". Она работает более чем в 100 российских городах. Что от этой сделки получит каждая из сторон? И чего ждать клиентам?

"Яндекс.Такси" договорилась о покупке активов группы "Везёт". Это крупнейший агрегатор такси в России — он работает в 123 российских городах, а также в Казахстане и Чехии. Группа появилась в мае 2017 года после объединения сервисов заказа такси Fasten Russia, в который входили бренды "Сатурн" и RedTaxi, и "Везёт", представляющий RuTaxi, "Лидер" и "Везёт". По данным "Ведомостей", на старте на долю сервиса приходилось больше 12 процентов всех такси-перевозок в России. Это больше, чем у "Яндекса" и Uber, вместе взятых.

"По нашим оценкам, компания "Везёт" занимала 40-50 процентов рынка. Но надо понимать, что компания "Везёт" работала не совсем в правовом поле. То есть до этого в Сети было очень много видеороликов, когда приезжали водители, не имеющие разрешения от компании "Везёт". И эта сделка по объединению, возможно, как раз "выведет из тени" водителей, которые ранее работали с компанией "Везё" в нелегальном поле", — комментирует ситуацию председатель Общественного совета по развитию такси в регионах Российской Федерации Ирина Зарипова.

"Выход из тени" должен быть выгоден водителям. Как отмечают в "Яндекс.Такси", после заключения сделки таксопарки перейдут на единую технологическую платформу. При этом клиенты смогут заказывать машины как через этот агрегатор, так и через привычные приложения "Везёт" и Rutaxi. В итоге одна сторона получает больший выбор машин, другая — больше заказов.

"Водителей, которые сотрудничают с "Везёт", мы после завершения сделки переведем на единую платформу работы с заказами на базе "Яндекс.Таксометра". Таким образом, они смогут принимать заказы и от пользователей "Везёт", и от "Яндекс.Такси", и от Uber. Это повысит плотность заказов, сократит холостой пробег и увеличит главный показатель для водителей — их заработок за час смены", — объясняет PR-директор "Яндекс.Такси" Владимир Исаев.

Эксперты также указывают на то, что такой вариант сделки вполне устроит Федеральную антимонопольную службу, которая должна одобрить покупку активов. Ведь и у клиентов, и у водителей останется возможность выбирать.

Впрочем, одобрить сделку должна не только ФАС. В июне 2018 года группа также получила конвертированный заем от Mail.ru Group, сумма которого не раскрывалась. При этом одним из условий было право вето Mail.ru на отчуждение ключевых активов группы компаний "Везёт". Причем разрешение нужно в письменном виде. В Mail.ru отметили, что считают анонс сделки преждевременным, так как они еще не приняли решения по сделке и не выдали разрешения.

Между тем "Яндекс" уже даже озвучил некоторые цифры по сделке. Так, акционеры "Везёт" получат до 3,6 процента акций "Яндекс.Такси", а также 71,5 миллиона долларов при выполнении KPI по операционным и другим показателям.

Покупатель планирует в течение трех лет вложить около 8 миллиардов рублей в развитие такси в российских регионах. Из них примерно 4 миллиарда пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и еще столько же — на программы поддержки местных таксопарков и водителей.

В 2018 году, как показало исследование агентства BusinesStat, оборот рынка такси в России достиг 633 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем в 2014 году.

Причем показатель вырос не за счет цен. Напротив, стоимость поездки за этот период сократилась почти на 17 процентов — до 260 рублей. Но активное развитие новых технологий и экспансия агрегаторов обеспечили гораздо большее число заказов.

А в свете того, что акцент в потенциальной сделке между "Яндекс.Такси" и "Везёт" делается именно на IT-составляющую, не исключено, что в результате "повезёт" всем участникам процесса.

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