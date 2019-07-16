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Попытка госпереворота в Турции 1 час назад
Эрдоган: цель Анкары - совместное с Россией производство систем ПВО
Совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны — цель Анкары. Это заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное во время выступления перед соратниками в годовщину попытки военного переворота в 2016 году. На прошлой неделе Россия начала поставки комплексов С-400. Штаты грозят ввести санкции и предлагают взамен американские системы Patriot. Но Анкара не идет на уступки.
День демократии и народного единства отмечают в Турции уже в третий раз. После подавления военного переворота в 2016 году 15 июля стал в республике выходным днем. Сохранивший власть президент Эрдоган сегодня возложил цветы в память о жертвах. Их, по разным данным, от 250 до 300 человек, а более 2 тысяч получили ранения.
Три года назад, когда первые военные вертолеты начали курсировать над Анкарой, турецкий лидер отдыхал со своей семьей в отеле города Мармарис. До того, как мятежники начали штурм гостиницы, президент успел уехать в Стамбул. Но и там оба моста через Босфор уже были заблокированы.
В 00:20 военные объявили, что власть переходит в руки так называемого "Мирного совета". Мирным он был лишь на словах, на деле президентский дворец атаковали истребители F-16, вертолеты обстреливали сразу несколько полицейских управлений. Ответ был жестким: путч подавили за несколько часов. Правосудию предали десятки тысяч человек, так или иначе разделявших взгляды беглого проповедника Фетхуллаха Гюлена — лидера радикального оппозиционного движения Фето. Именно его в Анкаре считают организатором переворота.
США предоставили ему убежище и экстрадировать его не спешат и по сей день — веская причина для Анкары поискать друзей в другой стороне. В прошлую пятницу Россия приступила к поставкам в Турцию систем С-400. Больной вопрос для Вашингтона.
"Мы начали получать наши ракеты С-400, — сообщил Эрдоган. — Нам говорили, что мы не можем покупать комплексы, что это неправильно. Но на сегодняшний день уже восьмой самолет прибыл и начал разгружаться. Дай Бог, мы поставим точку в этом вопросе к апрелю 2020 года. Теперь цель — совместное производство с Россией. И мы сделаем это. Мы пойдем намного дальше. Как и в случае с президентской системой правления, с историческими реформами, устраняя препятствия на пути национальной воли, мы будем бороться за то, чтобы привести Турцию к демократии. Кроме того, мы предпринимаем все необходимые меры предосторожности, чтобы наши люди больше никогда не пережили подобное предательство, как 15 июля 2016 года".
И это – несмотря на угрозу США ввести санкции, заморозить поставки американской военной техники, и в целом сократить сотрудничество с союзником по НАТО. "Это и истребитель пятого поколения F-35, и ракетные комплексы Patriot, и истребитель F-16 -основной боевой самолет турецких воздушных сил, — перечисляет военную технику, которой США хотят лишить Турцию, эксперт РИСИ Георгий Соснов. — Также предусматривается заморозка финансовой помощи Турции со стороны международных финансовых учреждений, в которых силен голос США".
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов Москва и Анкара заключили в 2017 году. Часть комплектующих уже разместили на военной базе Мюртед. "База эта находится в 7 километрах от Анкары, — рассказывает эксперт РИСИ Георгий Соснов. — Избрана именно она не случайно — там нет американцев".
Возможно, вводить те самые масштабные санкции Вашингтон не торопится из-за риска потерять доступ к собственным военным базам на территории Турции. Речь об объекте "Кюреджик" (это радиолокационные станции систем ПРО Штатов) и авиабазе "Инджирлик".
В НАТО изначально более сдержанно реагировали на покупку российских комплексов. Аналитики прогнозируют: если Анкаре все же удастся избежать жестких мер, то, вполне возможно, Турция станет не единственной страной Альянса, которая купила российские ПВО.
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