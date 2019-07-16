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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 26 минут назад
МИД Великобритании: Лондон не вышлет Ассанжа в страну, где действует смертная казнь
Великобритания не планирует высылать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где законодательство предусматривает смертную казнь. Такое заявление сделал заместитель главы министерства иностранных дел Великобритании Алан Данкан на совместной пресс-конференции с главой МИД Эквадора Хосе Валенсией в Кито. Также Данкан добавил, что Соединенное Королевство заботится о здоровье Ассанжа.
В Великобритании решение об экстрадиции принимается лично главой министерства внутренних дел, но при этом он руководствуется жесткими правилами и нормами британского и европейского законодательства. "Если данному лицу грозит смертная казнь, экстрадиция запрещена в законодательном порядке", — указывается в справке, опубликованной на сайте правительства Великобритании.
Джулиан Ассанж, в 2010 году обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года он был задержан по запросу США. Лондонский суд, признав Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог, приговорил его к 11 месяцам тюрьмы.
Слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа начались 2 мая, напоминает РИА Новости. в конце мая власти Соединенных Штатов сообщили, что Ассанжу предъявлены новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о раскрытии секретной информации и шпионаже. Ранее Ассанж обвинялся по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США основателю WikiLeaks грозит многолетнее тюремное заключение. В начале 2020 года суд Великобритании будет рассматривать дело об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
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