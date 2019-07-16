Спасатели передали врачам альпиниста, сорвавшегося в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели передали врачам альпиниста из Перми, который сорвался во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили представители ГУ МЧС региона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в понедельник, 15 июля, два альпиниста сорвались в ущелье Адыр-су на высоте 3600 метров. По предварительным данным, оба спортсмена живы, но один получил травмы. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на помощь альпинистам.

Как уточняется, пострадавший – житель Перми 1989 года рождения.

В поисково-спасательных работах участвовали четверо спасателей, передает РИА Новости.