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16 июля 201903:05

Спасатели передали врачам альпиниста, сорвавшегося в горах Кабардино-Балкарии

Елена Афонина/ТАСС

Спасатели передали врачам альпиниста из Перми, который сорвался во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили представители ГУ МЧС региона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в понедельник, 15 июля, два альпиниста сорвались в ущелье Адыр-су на высоте 3600 метров. По предварительным данным, оба спортсмена живы, но один получил травмы. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на помощь альпинистам.

Как уточняется, пострадавший – житель Перми 1989 года рождения.

В поисково-спасательных работах участвовали четверо спасателей, передает РИА Новости.

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