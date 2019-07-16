За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Такая информация появилась в заявлении Совета Евросоюза, которое было распространено 15 июля по итогам заседания глав МИД 28 стран ЕС.

Как уточняется, Совет Европейского союза отказался проводить диалог с Турцией на высоком уровне, а также отменил заседания совета ассоциации. Помимо этого, Совет рекомендовал Европейскому инвестиционному банку пересмотреть кредитную деятельность в Турции и сократить финансовую помощь этой стране.

Главе дипломатии ЕС Федерике Могерини было рекомендовано проработать другие варианты ограничительных мер в отношении Турецкой Республики.

Ожидается, что Евросоюз также может ввести санкции в отношении отдельных лиц или компаний, которые участвуют в разведке месторождений, если Турция продолжит настаивать на своей позиции.

В исключительной экономической зоне Кипра находятся две турецкие буровые установки – "Явуз" и "Фатих". Кипр и Греция считают провокацией проведение турецким буровым судном геологической разведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа, передает РИА Новости. Турецкая Республика считает, что имеет право на природные богатства, которые находятся в регионе.

Ранее министерство иностранных дел Греции осудило бурение, осуществляемое Турцией в территориальных водах Кипра, и потребовало немедленно его прекратить. Саммит Евросоюза выразил обеспокоенность по поводу незаконной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье и выразил готовность адекватно реагировать на события. США также прокомментировали действия Турции в территориальных водах Кипра, назвав их провокационным шагом, и обратились к Анкаре с призывом остановить бурение.

Ранее представители МИД РФ отмечали, что Москва обеспокоена действиями Турции в ИЭЗ Кипра и призывает стороны воздерживаться от шагов, которые способны вызвать эскалацию.