США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей США сообщает, что на переговорах с Россией в Женеве может быть рассмотрен трехсторонний американо-российско-китайский ядерный договор. Новое соглашение должно ограничивать применение ядерного оружия. Пока неизвестно, насколько Китай будет готов к таким переговорам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия. По его словам, он обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином, в том числе на саммите G20 в Осаке.

Американскую делегацию, которой предстоит обсудить договор, возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Также в нее войдут Тим ​​Моррисон, главный помощник в Совете национальной безопасности Белого дома, представители Пентагона, объединенного комитета начальников штабов и АНБ. Американская сторона ожидает, что российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.