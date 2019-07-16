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16 июля 201904:22

Американская разведка: эффективность С-400 зависит от того, кто использует этот ЗРК

Виталий Невар/ТАСС

Американский центр частной разведки Stratfor опубликовал материал о российском зенитном ракетном комплексе С-400, который, по выражению автора, доминирует в заголовках газет. Недавно, "к ужасу Запада", ими обзавелась Турция.

Автор материала указывает, что современные зенитные ракетные комплексы большой дальности, такие как С-400, обеспечивают наилучшую оборону из всех существующих. Однако, если не поддерживать эти комплексы должным образом (с помощью других средств ПВО), они могут стать уязвимыми для массированных атак, считает автор.

Эффективность ЗРК зависит от страны, где они развернуты, и от того, как они используются, указывает он. Влияние оказывают географические условия – например, в гористой местности радиолокационные возможности ЗРК могут снизиться.

Зенитные системы дальнего радиуса действия С-300 и С-400 являются оружием с огромными возможностями, заявили в разведке. Российский С-400 назван в материале лучшей универсальной системой ПРО. Сильные стороны С-300 и С-400 заключаются в их расширенном радиусе действия, их способности поражать различные цели (самолеты, крылатые и баллистические ракеты), а также в возможности обнаруживать любого противника, включая самолеты с системой стелс, пишет автор обзора.

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