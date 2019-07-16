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Ситуация в Донбассе 32 минуты назад
Загранпаспорта для получивших гражданство жителей Донбасса будут выдавать во всех регионах
МВД России сообщает, что загранпаспорта для жителей ДНР и ЛНР, получивших российское гражданство, будут выдаваться в любом регионе, в любом подразделении по вопросам миграции вне зависимости от регистрации по месту пребывания или по месту жительства в РФ.
24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства жителями Донбасса. Вопрос носит гуманитарный характер, напоминает РИА Новости. Россия не желает создавать проблемы Украине, однако нарушение гражданских прав в Донбассе перешло все границы.
С середины июня 2019 года в Ростовской области (село Покровское и Новошахтинск) началась выдача паспортов по упрощенной схеме для жителей ДНР и ЛНР. В настоящее время процесс рассмотрения документов может занимать около трех месяцев. Подачу документов в специализированные центры осуществляют уполномоченные лица ДНР и ЛНР.
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