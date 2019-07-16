Площадь лесных пожаров в России превысила 180 тысяч гектаров

Более 180 тысяч гектаров леса охвачено пожарами в России. Такие данные приводят в Авиалесоохране.

Самая сложная обстановка — в Иркутской области и Красноярском крае. Также сильные возгорания зафиксированы на Камчатке, Чукотке, в Магаданской области, Забайкальском крае и Бурятии.

В тушении пожаров задействованы 3,5 тысячи человек и свыше 500 единиц техники, в том числе 65 воздушных судов, передает телеканал "Россия 24". В Авиалесоохране отметили, что угрозы распространения огня на населенные пункты пока нет.