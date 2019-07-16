Под Иркутском восстанавливают защитный вал и проводят вакцинацию жителей

Военные железнодорожники восстановили в городе Тулун Иркутской области пять участков земляного защитного вала. Он поможет в будущем предотвратить разлив воды такой силы. Самосвалы отсыпали две тысячи кубометров глины вперемешку с камнями.

Число жителей региона, госпитализированных с начала наводнения, превысило 700, передает телеканал "Россия 24". В МЧС сообщают, что всего за помощью к медикам обратились более четырех с половиной тысяч человек. В свою очередь, военные медики провели вакцинацию в отдаленной деревне Паберега, которая тоже попала в зону подтопления. Жителям также раздали питьевую воду и хлеб.