Новости Общество

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16 июля 201907:18

Более 100 дельфинов устроили заплыв в бухте Лагуна Бич в Калифорнии

Более 100 дельфинов устроили заплыв в бухте Лагуна Бич в Калифорнии

Больше ста дельфинов захватили бухту Лагуна Бич в Калифорнии. Местные жители засняли массовый заплыв млекопитающих в непосредственной близости от людей.

Как отмечают в американской национальной службе наблюдения за китами, в такие группы дельфины объединяются для совместного путешествия и совместной охоты. Однако в таком массиве к лодкам они приближаются крайне редко, сообщает телеканал "Россия 24".

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