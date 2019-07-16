Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии

Новый экзамен для выпускников — ЕГЭ по экологии — предлагает ввести Общественный совет Минприроды. Для этого дисциплину необходимо признать естественной наукой.

Курс обучения может длиться год, как ранее было с астрономией в старших классах, сообщает телеканал "Россия 24".

Сейчас государственный образовательный стандарт обязывает давать школьникам материал по экологии, но отдельного предмета в программе нет. Авторы инициативы считают, что ЕГЭ по экологии поможет адаптации к быстро меняющемуся миру.