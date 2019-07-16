Не прошло и полугода: Пакистан открыл небо

После нескольких месяцев ограничений снова открылось воздушное пространство Пакистана для всех рейсов гражданской авиации, передает "Интерфакс".

В феврале авиационные власти Индии и Пакистана объявили о закрытии неба над приграничными областями из-за обострения конфликта между двумя странами. Пакистаном были приостановлены внутренние и международные рейсы. Власти Индии также закрыли воздушное пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Ограничение полетов над Пакистаном не позволяло гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо. Это стало неожиданностью для перевозчиков, значительно увеличило полетное время для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний, многие из которых были вынуждены отменять рейсы.

Между тем, над Индией и Пакистаном ежегодно летают полтора миллиона российских туристов. Так, в 2018 году Вьетнам посетили почти полмиллиона россиян, Индию — 200 тысяч, 40 тысяч отдохнули на Мальдивах. А лидер, конечно, Таиланд — около миллиона россиян в год.

Из-за закрытия неба над Пакистаном на рейсах в Юго-Восточную Азию существенно изменились маршруты российских авиакомпаний. Если раньше летели по прямой через Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию, то после закрытия приходилось заходить в воздушное пространство Ирана и пересекать Аравийское море.

Как сообщалось ранее, обострение отношений между Индией и Пакистаном началось после того, как 26 февраля группа самолетов ВВС Индии обстреляла позиции боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" (запрещена в РФ) на пакистанской территории.

27 февраля пакистанские самолеты нарушили воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, территориальную принадлежность которых оспаривают Дели и Исламабад. Тогда власти обеих стран сообщили о сбитых самолетах противника.