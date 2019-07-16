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16 июля 201909:03

Немецкий пловец Велброк выиграл на дистанции 10 километров

EPA

В южнокорейском Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Разыграны награды в плавании на открытой воде на 10 км у мужчин. Победу одержал немец Флориан Велброк.

Победу Велброку принес результат 1 час 47 минут 55,9 секунды. Всего две десятых секунды уступил чемпиону француз Марк-Антони Оливье. Третьим пересек финишную черту еще один пловец из Германии Роб Муффлельс, проигравший чемпиону полтор секунды.

Российские пловцы выступили неудачно. Кирилл Абросимов занял 19 место, а Евгений Дратцев -22. Но у наших спортсменов остается шанс побороться за олимпийские лицензия на дополнительном турнире, который пройдет следующей весной в Токио.

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выступят в финале соревнований дуэтов. В квалификации наши спортсменки показали лучший результат — 96,6667 балла.

Не смогли преодолеть квалификационный барьер в соревнованиях по прыжкам с вышки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина. Анна заняла 30 место, а Юлия – 31.

В медальном зачете впереди сборная Китая, на счету которой 8 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая награда. У идущей второй сборной России три золотоых и де серебряных медали. Третье место делят команды Германипи и Украины – по одной золотой и по одной бронзовой медали.

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