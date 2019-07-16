В Бразилии похитили интервью с Неймаром

Анонсированное бразильской телепередачей интервью с Неймаром так и не вышло. У журналистов похитили запись беседы с футболистом.

Неймар рассказал о своей травме, о проблемах с налоговыми органами и возможном уходе из "Пари Сен-Жермен". Выход материала был запланирован на пятницу, затем перенесен на понедельник. Но затем выяснилось, что интервью вовсе не увидит свет.

Автомобиль журналистов, в котором хранилась карта памяти с интервью, был взломан неизвестными. Сам видеоматериал бесследно исчез. Пока неизвестно, выйдет интервью с Неймаром или он потеряно безвозвратно.