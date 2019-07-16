Медведев посетит один из самых современных металлургических заводов - "Тула-Сталь"

Дмитрий Меведев сегодня работает в Туле. Премьер встретится с экспертами в области развития городской среды и посетит металлургический завод "Тула-Сталь". Как информирует пресс-служба правительства, вместе с премьером в город оружейников прибыли министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и министр культуры РФ Владимир Мединский.

ООО "Тулачермет-Сталь" ("Тула-Сталь") сегодня один из самых современных отечественных металлургических заводов, сообщает "Вести Тула". Предприятие образовано в сентябре 2013 года с целью реализации проекта строительства литейно-прокатного комплекса (ЛПК) на площадке ПАО "Тулачермет". Строительство ЛПК включено в "Стратегию развития металлургии России", которая рассчитана на период до 2030 года.

По многим товарным позициям, таким. как катанка для производства металлокорда для автомобильных шин "Тула-Сталь" является импортозамещающим предприятием. Его мощности позволяют в год производить до миллиона восьмисот тонн сортового проката и из сталей для машиностроения, и из рядовых марок стали.

Стоит отметить, что проект строительства литейно-прокатного комплекса является системообразующим и приоритетным и для региона, и для страны.