Самолет, упавший на дом в Чечне, обесточил три станицы

В результате крушения легкомоторного самолета в чеченской станице Новощедринская этот населенный пункт и еще два села остались без электричества.

"Он задел высоковольтную линию крылом", — объяснили ТАСС в администрации района.

В настоящее время энергетики уже приступили к восстановлению нарушенного электроснабжения. Как уточнили в пресс-службе энергокомпании "Россети Северный Кавказ", на ремонтные работы потребуется несколько часов.

Легкомоторный самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, упал прямо на жилой дом в станице Новощедринская. По уточненным данным, в результате ЧП пострадали 5 человек. Пилот отделался сломанной ключицей, а жители разрушенного дома получили сильнейший шок. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать ошибка пилотирования — во время полета летчик задел провода ЛЭП.