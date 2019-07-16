Мануэла Фернандеша приглашают в турецкий "Гёзтепе"

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, чей контракт с "Локомотивом" истек, продолжит карьеру в Турции. 33-летний футболит ведет переговоры с "Гёзтепе".

"Локомотив" не оставил попыток подписать с одним из лидеров новое соглашение, однако Мануэл намерен вернуться в Турцию, где он играл до приезда в Россию. При этом Фернандеш, скорее всего, окажется не в бывшем клубе "Бешикташе" и не в рядах чемпиона Турции "Галатасарая". Представители игрока ведут переговоры с "Гёзтепе". В прошлом сезоне команда из Измира заняла 15 место в чемпионат Турции.

Мануэл Фернандеш пришел в "Локомотив" в 2014 году и отыграл за "Локомотив" пять лет. Он становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.