В Мурманской области водитель BMW отправил в "нокаут" маршрутку. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в минувший понедельник, 15 июля, в городе Мончегорске.

Судя по записи, водитель BMW не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где снес маршрутку, опрокинувшуюся после столкновения.

К счастью, маршрутное транспортное средство было без пассажиров – маршрутка выехала из парка и еще не успела приступить к перевозке людей.

В результате инцидента пострадал один человек – 24-летний мужчина, находившийся за рулем BMW. Как отмечают местные СМИ, он получил сравнительно легкие повреждения, и госпитализация не потребовалась.