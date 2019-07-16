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16 июля 201910:55

Полосатый рейс в Иванове: вырвавшийся тигр пробежался по проезжей части

Вконтакте/Мое Иваново

В понедельник на проезжую часть в Иванове после непродолжительной борьбы со своим хозяином выбежал тигр с коротким поводком на шее.

По словам очевидцев, незадолго до этого полосатое животное рекламировало гастролирующий цирк неподалеку от ТРК "Ясень", после чего во время перевозки зверь взбунтовался и вырвался на свободу.

 

Долго бродить на воле тигру не удалось — хозяин догнал его, схватил за поводок и увел с дороги.

Информация о дальнейшей судьбе свободолюбивого хищника не поступала.

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