Бастрыкин: надо вернуть конфискацию имущества и уголовное преследование юрлиц

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил для более эффективной борьбы с коррупцией вернуть в перечень наказаний статью о конфискации имущества.

"Отмечу также, что мы по-прежнему настаиваем на введении института уголовной ответственности юридических лиц. Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц", — рассказал Бастрыкин в интервью "Известиям".

При этом глава СКР подчеркнул, что главная цель подобных мер — наиболее полное возмещение причиненного коррупционерами ущерба. Поэтому, по мнению Бастрыкина, у следователей должны быть полномочия запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.

По словам Бастрыкина, за 8 лет в суд было направлено 80 тысяч уголовных дел о коррупции. Среди привлеченных к ответственности — более 5 тысяч лиц с особым правовым статусом (в частности, более 3 тысяч депутатов местного самоуправления, 94 депутата законодательных органов регионов, 35 судей, 119 прокурорских работника, 516 адвокатов, 604 следователя). Только в 2018 году у коррупционеров было изъято почти 2 миллиарда, а свыше 1,6 миллиарда рублей были возмещены в добровольном порядке.