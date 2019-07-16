У болельщиков "Ювентуса" нашли целый арсенал

Итальянская полиция в ходе рейда обнаружила у группировки болельщиков "Ювентуса" склад с оружием. В арсенале была даже ракета класса "Земля-воздух".

Полиция Турина обнаружила холодное и огнестрельное оружие, в том числе и автоматическое. Также были найдены несколько ящиков с боеприпасами. Но главной находкой стала ракета класса "земля-воздух", стоящая на вооружении армии Катара.

Кроме того, у фанатской группировки, придерживающейся ультраправых взглядов, была найдена экстремистская литература, в том числе и нацистского толка. Три участника группы, в том числе и политик Фабио Дель Берджоло, были задержаны.