Верховный суд встал на сторону девочки, ставшей инвалидом после наезда поезда

Родственники покалеченной поездом девочки отсудили у "РЖД" и "Ингосстраха" 4 миллиона рублей за утраченное здоровье и моральный вред.

Как передает ГТРК "Владивосток", ЧП произошло в июне прошлого года. На перегоне Амурский залив — Надеждинская Дальневосточной железной дороги трое мальчишек и девочка попали под поезд. Мальчики погибли сразу, а девочка выжила, но стала инвалидом. Ее дядя, у которого она жила вместе с братом, подал иск в суд к ОАО "РЖД" и "Ингосстраху" о возмещении ущерба и компенсации вреда.

В Генпрокуратуре отметили, что районный суд Приморского края исковые требования удовлетворил частично. Одному из родственников было отказано.в части возмещения материального ущерба, а также компенсации морального вреда. Апелляция Приморского суда данное решение нижестоящего суда отменила в части взыскания компенсации морального вреда в пользу родственников пострадавшей. Было принято новое решение: в удовлетворении их требований было отказано. Кроме того, уменьшена компенсация морального вреда несовершеннолетней. Краевой суд решил, что факт родственных отношений е является достаточным основанием для удовлетворения требований.

Однако Генпрокуратура встала на сторону граждан. И судебная коллегия Верховного суда РФ поддержала это решение. В итоговом документе отмечается, что трагический случай причинил истцам страдания. Таким образом, в пользу девочки взыскано 3 миллиона, в пользу родственников, с которыми она живет - один миллион рублей: 500 тысяч дяде, 300 тысяч получит тетя и 200 тысяч назначено ее брату.