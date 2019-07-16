Евкуров займется боевой подготовкой летчиков

В ходе селекторного совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что экс-глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, назначенный на пост замминистра обороны, займется боевой подготовкой и безопасностью полетов авиации, передает ТАСС.

Министр напомнил, что указом президента России от 8 июля Евкуров назначен заместителем министра обороны Российской Федерации.

Шойгу выразил уверенность, что знания и опыт Евкурова помогут ему успешно решать поставленные задачи. В заключении глава минобороны пожелал новому заместителю успехов на новом посту.