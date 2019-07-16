Новости Политика

Все видео этой рубрики
16 июля 201913:06

Кремль: архаичен или нет сбор подписей на выборах, надо анализировать

Global Look Press

В Кремле прокомментировали ход регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму.

"До сих пор в Москве выборы проходили достаточно на высоком стандарте, это и является основополагающими тезисами, из которых все исходят", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, не является ли сама процедура сбора подписей архаичной, представитель Кремля отметил, что этот вопрос надо проанализировать, но делать это нужно уже после выборов.

"Сначала должны пройти выборы, потом можно будет как-то анализировать их результаты, но по ходу что-то делать, какие-то заключения, наверное, было бы неверно", — пояснил Песков.

Он также высказался по поводу сообщений СМИ о якобы допущенных "вопиющих нарушениях" со стороны Московского городского избиркома. По мнению представителя Кремля, "истину глаголет суд". Когда будут соответствующие жалобы и вынесенные по ним решения суда, тогда и можно будет делать какие-то выводы, уверен Песков.

Сейчас

13:07

Долги по ЖКХ запретили взыскивать через коллекторов

13:03

За непропуск скорой можно лишиться прав на год

12:35

СК наделили полномочиями организации экспертиз

12:32

Кремль: архаичен или нет сбор подписей на выборах, надо анализировать

11:53

После дела Голунова уволены четверо сотрудников УВД ЗАО Москвы

11:36

Евкуров займется боевой подготовкой летчиков

11:35

Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кремль: архаичен или нет сбор подписей на выборах, надо анализировать

Кремль: архаичен или нет сбор подписей на выборах, надо анализировать

22 минуты назад
СК наделили полномочиями организации экспертиз

СК наделили полномочиями организации экспертиз

38 минут назад
Долги по ЖКХ запретили взыскивать через коллекторов

Долги по ЖКХ запретили взыскивать через коллекторов

8 минут назад
После дела Голунова уволены четверо сотрудников УВД ЗАО Москвы

После дела Голунова уволены четверо сотрудников УВД ЗАО Москвы

1 час назад
Западные СМИ сообщили о захвате Ираном танкера ОАЭ

Западные СМИ сообщили о захвате Ираном танкера ОАЭ

1 час назад
Не пить, не курить, кварцеваться: новый ГОСТ для фотографирования младенцев

Не пить, не курить, кварцеваться: новый ГОСТ для фотографирования младенцев

1 час назад
Евкуров займется боевой подготовкой летчиков

Евкуров займется боевой подготовкой летчиков

1 час назад
Денис Глушаков развелся с женой

Денис Глушаков развелся с женой

57 минут назад
В ДНР рассказали, как украинские каратели выпустили снаряд по своим же бойцам

В ДНР рассказали, как украинские каратели выпустили снаряд по своим же бойцам

7 часов назад
Самолет, упавший на дом в Чечне, обесточил три станицы

Самолет, упавший на дом в Чечне, обесточил три станицы

2 часа назад
Российские геохимики выяснили, откуда взялся океан внутри Земли

Российские геохимики выяснили, откуда взялся океан внутри Земли

2 часа назад
"Ксенофоб и расист" Дональд Трамп оказался в эпицентре нового скандала

"Ксенофоб и расист" Дональд Трамп оказался в эпицентре нового скандала

12 часов назад
Топ-10 самых продаваемых электромобилей 2019

Топ-10 самых продаваемых электромобилей 2019

23 часа назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Рассекречен интерьер новой Skoda Octavia

Рассекречен интерьер новой Skoda Octavia

1 час назад
Мальчик болен редким синдромом, названным в его честь

Мальчик болен редким синдромом, названным в его честь

1 час назад
Пыталась сделать "солнышко": страшное падение с качелей попало на видео

Пыталась сделать "солнышко": страшное падение с качелей попало на видео

1 час назад
Обзор смартфона Honor 20: с камерным квартетом

Обзор смартфона Honor 20: с камерным квартетом

1 час назад
Однушку в центре Москвы можно купить за 115 миллионов рублей

Однушку в центре Москвы можно купить за 115 миллионов рублей

1 час назад
В Сети "засветилась" новая версия уазовской "Буханки"

В Сети "засветилась" новая версия уазовской "Буханки"

2 часа назад
Топ-10 львов из мультфильмов

Топ-10 львов из мультфильмов

3 часа назад
Беспилотник Яндекса "пойман на месте преступления"

Беспилотник Яндекса "пойман на месте преступления"

3 часа назад
В Москве социальным такси разрешили ездить по выделенке

В Москве социальным такси разрешили ездить по выделенке

3 часа назад
Вести.net: власти США выступили против криптовалюты Facebook

Вести.net: власти США выступили против криптовалюты Facebook

3 часа назад
В Бразилии похитили интервью с Неймаром

В Бразилии похитили интервью с Неймаром

3 часа назад
Не прошло и полугода: Пакистан открыл небо

Не прошло и полугода: Пакистан открыл небо

4 часа назад
Все компьютеры с Windows превратятся в смарт-колонки

Все компьютеры с Windows превратятся в смарт-колонки

4 часа назад
Acer обновила свой самый тонкий и легкий ноутбук. Цена в России

Acer обновила свой самый тонкий и легкий ноутбук. Цена в России

4 часа назад
Любой аккаунт в Instagram можно было взломать за $150

Любой аккаунт в Instagram можно было взломать за $150

4 часа назад
Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии

Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии

5 часов назад
Die Welt пугает читателей "запрещенными российскими ракетами"

Die Welt пугает читателей "запрещенными российскими ракетами"

5 часов назад
Более 100 дельфинов устроили заплыв в бухте Лагуна Бич в Калифорнии

Более 100 дельфинов устроили заплыв в бухте Лагуна Бич в Калифорнии

6 часов назад
Захарова назвала ситуацию с Вышинским "фарсом, абсурдом и абсолютным безумием"

Захарова назвала ситуацию с Вышинским "фарсом, абсурдом и абсолютным безумием"

6 часов назад
Власти США против Libra. Какая позиция у других стран?

Власти США против Libra. Какая позиция у других стран?

6 часов назад
Взрыв газа в жилом доме в Калифорнии: один человек погиб, 15 пострадали

Взрыв газа в жилом доме в Калифорнии: один человек погиб, 15 пострадали

6 часов назад
Под Иркутском восстанавливают защитный вал и проводят вакцинацию жителей

Под Иркутском восстанавливают защитный вал и проводят вакцинацию жителей

7 часов назад
Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений

Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений

7 часов назад
Каковы шансы новых санкций к России?

Каковы шансы новых санкций к России?

7 часов назад
США пытаются не остаться без денег до осени

США пытаются не остаться без денег до осени

7 часов назад
Площадь лесных пожаров в России превысила 180 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в России превысила 180 тысяч гектаров

7 часов назад
МИД Турции: Анкара продолжит буровые работы в ИЭЗ Кипра, несмотря на санкции Евросоюза

МИД Турции: Анкара продолжит буровые работы в ИЭЗ Кипра, несмотря на санкции Евросоюза

7 часов назад
Загранпаспорта для получивших гражданство жителей Донбасса будут выдавать во всех регионах

Загранпаспорта для получивших гражданство жителей Донбасса будут выдавать во всех регионах

8 часов назад
Пушков прокомментировал предложение Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с РФ

Пушков прокомментировал предложение Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с РФ

8 часов назад
Американская разведка: эффективность С-400 зависит от того, кто использует этот ЗРК

Американская разведка: эффективность С-400 зависит от того, кто использует этот ЗРК

9 часов назад
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

9 часов назад
Спасатели передали врачам альпиниста, сорвавшегося в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели передали врачам альпиниста, сорвавшегося в горах Кабардино-Балкарии

10 часов назад
Ждет ли рубль падение? Пессимистическое мнение польского аналитика

Ждет ли рубль падение? Пессимистическое мнение польского аналитика

10 часов назад
МИД Великобритании: Лондон не вышлет Ассанжа в страну, где действует смертная казнь

МИД Великобритании: Лондон не вышлет Ассанжа в страну, где действует смертная казнь

11 часов назад
В столичном метро запустили новый тематический поезд "Москва промышленная"

В столичном метро запустили новый тематический поезд "Москва промышленная"

11 часов назад
Джонсон и Хант схлестнулись в последнем раунде дебатов

Джонсон и Хант схлестнулись в последнем раунде дебатов

12 часов назад
Могерини: никто из участников СВПД не считает значительным несоблюдение сделки Ираном

Могерини: никто из участников СВПД не считает значительным несоблюдение сделки Ираном

13 часов назад
Обвиняемый в хищении почти двух миллиардов рублей Мазуров обжалует свой арест

Обвиняемый в хищении почти двух миллиардов рублей Мазуров обжалует свой арест

13 часов назад
Простые вопросы: превышение скорости на 1 км/ч - это нарушение ПДД или нет?

Простые вопросы: превышение скорости на 1 км/ч - это нарушение ПДД или нет?

14 часов назад