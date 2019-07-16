Кремль: архаичен или нет сбор подписей на выборах, надо анализировать
В Кремле прокомментировали ход регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму.
"До сих пор в Москве выборы проходили достаточно на высоком стандарте, это и является основополагающими тезисами, из которых все исходят", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, не является ли сама процедура сбора подписей архаичной, представитель Кремля отметил, что этот вопрос надо проанализировать, но делать это нужно уже после выборов.
"Сначала должны пройти выборы, потом можно будет как-то анализировать их результаты, но по ходу что-то делать, какие-то заключения, наверное, было бы неверно", — пояснил Песков.
Он также высказался по поводу сообщений СМИ о якобы допущенных "вопиющих нарушениях" со стороны Московского городского избиркома. По мнению представителя Кремля, "истину глаголет суд". Когда будут соответствующие жалобы и вынесенные по ним решения суда, тогда и можно будет делать какие-то выводы, уверен Песков.
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