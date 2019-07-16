Денис Глушаков развелся с женой

Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей. Супруги прожили в браке почти десять лет. ара воспитывает дочерей Валерию и Александру.

Как подтвердил "Спорт-Экспресс" адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин, Московский городской суд подтвердил развод. Кроме того, суд обязал Глушакова платить треть своего дохода на содержание дочерей и сто тысяч ежемесячно е=на содержание бывшей супруги.

Брак Глушаковых рухнул в августе прошлого года, после того, как Дарья уличила Дениса в супружеской неверности. Развод сопровождался скандалами и имущественными спорами.