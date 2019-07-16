Общество друзей Владимиро-Суздальского заповедника просит спасти Музей природы. Сообщение об этом они написали в соцсетях. Обращение подписано десятками учителей региона.

Как передает ГТРК "Владимир", этому филиалу музея-заповедника грозит закрытие. Связано это с тем, что мэрия Владимира приняла решение повысить аренду целому ряду федеральных и областных организаций, которые находятся в муниципальных зданиях. В том числе, это относится и к Музею природы.

Его защитники напоминают: учреждение очень любят владимирские мальчишки и девчонки. Там они знакомятся с историей родного края, для них организовано большое количество разнообразных занятий. Активисты надеются, что обращения к общественности, а также в администрацию президента помогут спасти любимый жителями региона культурно-образовательный центр.