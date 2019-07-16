Власти Прибайкалья изменили расчет компенсаций за утраченное при наводнении жилье

Порядок расчёта компенсаций за утраченное жильё в районах Иркутской области, пострадавших от наводнения будет регулироваться новым законом. Сегодня депутаты Заксобрания приняли соответствующий документ.

Как уточняет ГТРК "Иркутск", одному проживающему будет положено возмещение 33-х квадратных метра жилплощади, семья из двух человек получит компенсацию за 42 квадратных метра, семье из трех и более положена компенсация по 18 квадратных метров на каждого. Стоимость условного квадратного метра определят областные власти. Кроме того, до получения средств можно бесплатно взять участок в одном из подтопленных районов.

Заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин подчеркнул, что область идет на такую дополнительную меру социальной поддержки. Министерство имущества заверило, что ресурсы земельные есть.