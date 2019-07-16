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За непропуск скорой можно лишиться прав на год
На пленарном заседании 16 июля Госдума приняла в третьем чтении законы об установлении ответственности за недопуск машин скорой помощи к пациентам и о воспрепятствовании работе медиков.
Один из законов дополняет Уголовный кодекс. Теперь за воспрепятствование деятельности медработников, если оно повлекло тяжкий вред здоровью пациента, можно лишиться свободы на срок до двух лет, оправиться на принудительные работы на срок до двух лет или получить штраф до 80 тысяч рублей.
Если такие же действия повлекли смерть пациента, то посадить в тюрьму могут на срок до четырех лет.
Второй закон касается внесения изменений в КоАП, согласно которым могут выписать штраф в сумме от 4 до 5 тысяч рублей в том случае, если воспрепятствование работе медиков не сказалось на здоровье пациента.
Кроме этого, штрафом до 5 тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от трех месяцев до года законодатели предлагают наказывать водителей, которые не пропустили скорую или другие машины экстренных служб с включенными мигалками и звуковым сигналом.
До сих пор за такие нарушения водителей штрафовали на сумму до 500 рублей или лишали прав на срок до трех месяцев.
Данные законопроекты были разработаны депутатами Госдумы после ряда резонансных ситуаций, некоторые из них привели к трагическим последствиям.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о трагедии, когда из-за лихача, не пропустившего на дороге скорую, находившийся в ней пациент умер.
Володин также отметил, что в ходе подготовки ко второму чтению данные законопроект прошел всестороннее обсуждение с экспертами, в том числе и с медицинским сообществом, передает РИА Новости.
По словам спикера Госдумы, депутаты "вышли на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи".
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