Долги по ЖКХ запретили взыскивать через коллекторов

Во вторник Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий передачу накопившихся долгов граждан по ЖКХ коллекторам, передает "Интерфакс".

Закон предлагает конкретизировать статью 155 Жилищного кодекса РФ и установить запрет на уступку прав по взысканию просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилье и коммунальные услуги третьим лицам. За исключением — передачи долгов профессиональным участникам рынка ЖКХ (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо ресурсоснабжающая организация).