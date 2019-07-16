Неймар еще раз заявил о желании покинуть "ПСЖ"

Бразильский нападающий Неймар сообщил спортивному директору "Пари Сен-Жермен" о желании покинуть клуб. Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до 2022 года.

Неймар прибыл в расположении "ПСЖ" с недельным опозданием, за что и был оштрафован. Бразилец объяснил руководству причину задержке, а также заявил о желании вернуться в "Барселону", в которой он выступал до 2022 года.

"Барселона" хотела вернуть Неймара. Но не за 300 миллионов евро, как настаивают парижане, а за 40. При этом барселонцы готовы отдать в Париж двух футболистов – полузащитника Фелипе Коутиньо и нападающего Усмана Дембеле.