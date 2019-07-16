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Китовая тюрьма 1 час назад

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16 июля 201913:55

Третья партия косаток покинет тюрьму через 2 недели

Юрий Смитюк/ТАСС

На мысе Перовского в Хабаровском крае выпустили на волю вторую группу косаток из "китовой тюрьмы". В самостоятельную жизнь отправились маленькая самка и крупные самка и самец.

"В отличие от первого этапа, когда нам помешал шторм и мы вынужденно держали животных в транспортировочных ваннах лишние два дня, в этот раз все прошло удачно с минимальным стрессом для них", — рассказал директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Ученые и тренеры сопровождали их на катамаране около 15 миль — поведение косаток было спокойным, передает РИА Новости.

Через две недели ученые намерены выпустить на волю третью группу узников приморской "китовой тюрьмы". Количество выпускаемых животных будет определено в ближайшее время.

О ситуации с "китовой тюрьмой" стало известно в октябре 2018 года, когда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесенных в Красную книгу. В ходе проверок оказалось, что животные были выловлены с многочисленными нарушениями. Президент РФ Владимир Путин дал поручение решить судьбу животных. Первую партию животных — двух косаток и шесть белух – перевезли из Приморья в Хабаровский край и отпустили на волю в конце июня.

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