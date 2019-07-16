Москвичей ждет резкое ухудшение погоды

Жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. С 16 по 18 июля действует "желтый" уровень погодной опасности.

В Москве с 21:00 во вторник, 16 июля, местами возможна гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Гидрометцентр России. Помимо грозы также возможен кратковременный дождь.

В ночь с 16 на 17 июля также ожидается дождь, местами гроза, туман и порывы ветра. Такая же погода возможна для жителей столицы днем в среду, 17 июля. Порывы ветра могут варьироваться в пределе от 12 до 17 метров в секунду.

В ночь с 17 на 18 в Москве сохранятся облачная погода, дождь, а также местами сильные гроза и порывы ветра. По информации метеослужбы, гроза прекратится в столице к пятнице, 19 июля, но при этом сохранится дождливая погода.

16 и 17 июля в столице температура воздуха не превысит отметку в 21-23, а 18 июля она составит 20-22 градусов.

По прогнозам синоптиков, к утру пятницы, 19 июля, в Москве может выпасть 27 миллиметров осадков, что составляет 29 процентов месячной нормы. Всего в июле она насчитывает 94 миллиметра.