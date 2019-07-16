Судья Москалев отстранен за ошибки в матче "Спартак" – "Сочи"

Судейство Владимира Москалева в матче первого тура Российской премьер-лиги "Спартак" – "Сочи" признано неудовлетворительным. Москалев отстранен от обслуживания матчей чемпионата страны.

Как заявил ТАСС глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров, арбитр встречи "Спартак" – "Сочи" допустил грубые ошибки, повлиявшие на исход игры. В частности, он не назначил пенальти в ворота москвичей на 21 минуте, а в добавленное время засчитал гол спартаковца Самюэля Жиго, забитый с нарушением правил. В итоге "Спартак" победил 1:0.

"Нас не устроила трактовка фолов. Мы дадим Москалеву отдохнуть и проанализировать свои ошибки. Естественно он будет отстранен от судейства на некоторый срок", — заявил Александр Егоров.